أستراليا تنشر الجيش في ملبورن بعد رصد بؤرة إصابات بكورونا

المصدر: ملبورن ■أ.ف.ب

أعلن الجيش الأسترالي، أمس، نشر 1000 عنصر في ملبورن، ثاني مدينة تعد أكثر كثافة سكانية في أستراليا، بعد ظهور بؤرة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وسينشر هؤلاء العسكريون «في الأيام المقبلة» كما أعلنت وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، وسيساعدون بشكل خاص على مراقبة تطور الوضع الصحي للمسافرين الذين يوضعون قيد الحجر الصحي في فنادق، وسيقدمون أيضاً مساعدة لوجستية لعملية إجراء فحوص الكشف عن «كوفيد-19».

وظهرت البؤرة الجديدة في فندق في ملبورن ينزل فيه الأستراليون العائدون من الخارج، وكذلك في أحد متاجر «إتش آند إم» في شمال المدينة. وأحصت ولاية فيكتوريا نحو 150 إصابة جديدة الأسبوع الماضي لاسيما في مدينة ملبورن.

وأعلنت السلطات أمس عن 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في كل أنحاء البلاد.

وأوضحت رينولندز أن 850 عسكرياً ستوكل إليهم مهام مراقبة المسافرين من الخارج الذين يوضعون قيد الحجر الصحي في فندق، فيما سيقوم نحو 200 آخرين بتقديم دعم لوجستي وطبي لمراكز الفحوص.

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