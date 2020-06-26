عون: لبنان يقترب من أجواء الحرب الأهلية

المصدر: بيروت ■وكالات

حذر الرئيس اللبناني، ميشال عون، من أن بلاده اقتربت من أجواء الحرب الأهلية على نحو مقلق، مشدداً على ضرورة مواجهة الفتنة الطائفية، وأوضح عون في كلمة خلال «اللقاء الوطني» في بعبدا، أمس، أن البلاد «تمرّ بأقصى أزماتها الاقتصادية»، على خلفية انهيار غير مسبوق في سعر العملة المحلية.

وشدّد على أن ما جرى في الشارع خلال الأسابيع الأخيرة، ولاسيما في طرابلس وبيروت وعين الرمانة، «يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً لتحسس الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية». واتهم عون جهات، لم يسمّها، باستغلال غضب الناس ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل.

وأضاف «لقد لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق، وأُطلقت بشكل مشبوه تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية، وتجييش العواطف، وإبراز العنف».

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