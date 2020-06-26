تحالف داعم لإنتاج لقاحات «كورونا» يعتزم إنتاج 4 مليارات جرعة

المصدر: شيكاغو - رويترز

قال أكبر خبير للتصنيع لدى مؤسسة مهمة تركز على الاستعداد والاستجابة للأوبئة وتدعم تسع لقاحات محتملة لفيروس كورونا لـ«رويترز»، إن المؤسسة حددت مصنعين لديهما قدرة لإنتاج أربعة مليارات جرعة سنوياً.

وقال جيمس روبنسون، وهو مسؤول تنفيذي في الصيدلة الحيوية منذ فترة طويلة ويقود مسعى التصنيع الواسع لتحالف الاستعداد للأوبئة والابتكار في مقابلة، إن التحالف يعتزم اختيار مصنعين أو ثلاثة مصانع لتصنيع كل لقاح.

وقال «في الوقت الحالي نعرف أن بمقدورنا إنتاج ملياري جرعة نحددها كنوع من الحد الأدنى لما نستهدفه».

وأضاف أن التحالف يعتزم أن يكون لديه ما بين ثمانية إلى عشرة مواقع توزيع إقليمية «كي لا نضطر إلى عمل كل شيء مركزياً ثم محاولة شحنه حول العالم».

ويحظى التحالف الذي يتخذ من أوسلو عاصمة النرويج مقراً بدعم 14 حكومة ومؤسسة بيل وميليندا غيتس ومجموعة شركات ويلكوم البريطانية.

وقال روبنسون «معظم الناس لا يصدقون أن أربعة مليارات جرعة أمر ممكن، وأنا أرى أنه ممكن».

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