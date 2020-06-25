الرئيس اللبناني يحذر من اندلاع حرب أهلية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حذّر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، من احتمالية اندلاع حرب أهلية في البلاد خلال الفترة المقبلة، على هامش اندلاع احتجاجات في عدة مناطق في البلاد.

ونقل حساب قناة "الجديد" اللبنانية على موقع "تويتر" عن عون قوله: "لقد لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق".

وأضاف: "أطلقت بطريقة مشبوهة تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية وتجييش العواطف وإبراز العنف والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتحقير الأديان والسباب كحق مشروع".

عون: لقد لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق وأُطلقت بطريقة مشبوهة تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية وتجييش العواطف وإبراز العنف والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتحقير الأديان والشتم كحق مشروع للمرتكبين — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) June 25, 2020

وقطع ناشطون من الحراك الشعبي، أمس الأربعاء، عددا من الطرق في العاصمة بيروت وفي شمال لبنان وجنوبه، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.

وقطع عدد من الناشطين في الحراك الشعبي في مدينة طرابلس شمالي لبنان عددا من الطرق بالإطارات المشتعلة والعوائق والحجارة.

وفي بيروت نفذ محتجون وقفة أمام مصرف لبنان المركزي.

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