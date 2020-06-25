الدفاع الجوي السوري يتصدى لضربات جوية إسرائيلية

المصدر: دمشق - رويترز

أعلن الجيش السوري أن دفاعاته الجوية اعترضت ضربات إسرائيلية، على جنوب ووسط وشرق البلاد، أدت إلى مقتل جنديين قرب مدينة السويداء.

وقال الجيش السوري، في بيان: «نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً جديداً، استهدف فيه مواقع عدة لنا في السلمية والصبورة بريف حماة، وفور اكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط دفاعنا الجوي معها، وعملت على ملاحقتها واستهدافها، وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها، حيث اقتصرت الأضرار في تلك المواقع على الماديات».

وأوضح الجيش السوري، في بيان آخر، أن صواريخ استهدفت منشآت عسكرية أخرى، في محافظة دير الزور على الحدود مع العراق، وفي جنوب سورية قرب الحدود مع الأردن. وأوضح أن هجمات عدة وقعت بشكل متزامن، إحداها على موقع عسكري في كباجب غرب دير الزور، والثانية بالقرب من بلدة السخنة في الصحراء الشرقية القريبة، كما استهدف هجمة ثالثة موقعاً عسكرياً في صلخد، قرب مدينة السويداء في جنوب البلاد، أودت بحياة جنديين وأصابت أربعة.

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