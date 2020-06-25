«تويتر» يحجب تغريدة لترامب.. هدد فيها المتظاهرين

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

حجب موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هدد فيها بـ«استخدام القوة المناسبة، إذا حاول متظاهرون إقامة منطقة إدارة ذاتية في واشنطن». وبقي العديد من رجال الشرطة ببزات مكافحة الشغب منتشرين في شوارع العاصمة الأميركية، وقاموا بإخلاء محيط البيت الأبيض، حيث يتناوب متظاهرون على التجمع منذ أسابيع.

وكتب الرئيس: «لن تكون هناك أبداً منطقة إدارة ذاتية في العاصمة واشنطن ما دمت رئيسكم. إذا حاولوا فسنقابلهم بقوة وجدية». وبعيد ذلك، حجب «تويتر»، المنصة المفضلة للرئيس الأميركي، هذه الرسالة، بعبارة توضح أن المضمون يخالف قواعد الموقع حول المحتويات غير الملائمة، لكنه ترك للمستخدمين حرية قراءته. وأوضحت شبكة التواصل الاجتماعي، التي حجبت مرتين من قبل تغريدات لترامب، لوكالة فرانس برس، أن «قواعدها تقضي بألا نسمح للناس بالتعبير عن رغبة في الإضرار بشخص، أو بمجموعة أشخاص».

ودانت الناطقة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، على الفور هذا القرار. وقالت: «لنكن واضحين بشأن ما حدث: (تويتر) قال إنه من غير المناسب لرئيس الولايات المتحدة أن يقول إنه يريد فرض احترام القانون».

وفي تغريدته، أول من أمس، كان ترامب يعلق على محاولة متظاهرين إنشاء مخيمين في محيط الرئاسة، على غرار «المنطقة الخالية من الشرطة»، التي أقيمت قبل أسبوعين في مدينة سياتل.

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