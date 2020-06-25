إصابة مساعدين لرئيس قرغيزستان بـ «كوفيد-19»

المصدر: بشكك - رويترز

تغيّب رئيس قرغيزستان، سورونباي جينبيكوف، عن عرض عيد النصر في روسيا، أمس، بعدما تبين لدى وصوله إلى موسكو أن مساعدين رافقاه في الرحلة الجوية مصابان بـ«كوفيد-19».

وتأجل العرض الذي يُحيي الذكرى الـ75 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، بعدما كان مقرراً في مايو الماضي، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر حضور جينبيكوف العرض إلى جانب زعماء الجمهوريات السوفيتية السابقة.

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