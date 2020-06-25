«الأوقاف» الفلسطينية تعلق صلاة الجمعة المقبلة بالمساجد جراء «كورونا»

المصدر: رام الله - رويترز

قرّرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أمس، تعليق صلاة الجمعة بالمساجد هذا الأسبوع بسبب ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان «نظراً إلى الانتشار المتزايد للوباء وتسارع انتقال المرض، وحرصاً على سلامة أبناء شعبنا وحماية لهم، وانطلاقاً من أن حفظ النفس من الضرورات، فقد تقرر تعليق إقامة خطبة وصلاة الجمعة 26/‏‏‏6/‏‏‏2020 في مساجد الوطن كافة لهذا الأسبوع، على أن تبقى بقية الصلوات قائمة ضمن إجراءات السلامة والوقاية الصحية».

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس، إنه تم تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 112 إصابة في محافظة الخليل. وأضافت في بيان أن مجمل الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين ارتفع إلى 1517 إصابة منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس: «أجدني مضطراً إلى مخاطبتكم من جديد، وبالذات أمام تفاقم انتشار الفيروس بشكل شديد الخطورة، لكي نعمل معاً، الحكومة والشعب، وكل من موقعه وفي حدود اختصاصه ومسؤوليته، لتوفير أقصى درجة ممكنة من إجراءات الوقاية».

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أمس «انطلاقاً من واجبي ومسؤوليتي الرسمية والأخوية والأبوية، فقد أوعزت إلى الحكومة وأجهزتها المختلفة، وإلى الأجهزة الأمنية والصحية بالذات، من أجل فرض كل الإجراءات الوقائية، وبكل صرامة والتزام، حماية لكم».

وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل «منع التجمعات بأشكالها كافة، ومراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية تحت طائلة المسؤولية القانونية».

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