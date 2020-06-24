العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

المصدر: بغداد - رويترز

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأربعاء أن العراق سجل 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية، و79 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن الحالات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36702 والوفيات إلى 1330، فيما تعافى من الإصابة نحو 16814.

ويشهد العدد اليومي للإصابات في العراق ارتفاعاً منذ شهر رمضان مع تهاون الكثيرين في تطبيق إجراءات العزل العام للحد من تفشي الفيروس، بحسب "رويترز".

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