الجزائر: السجن 12 عاماً لـ"أويحيى" و20 لـ"بوشوارب"

المصدر: الجزائر - د ب أ

عاقبت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بالسجن 12 عاما في قضية مجمع "سوفاك"،والتي تشمل عدة وزراء سابقين ورجال أعمال.

وقضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة بمعاقبة وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب بـالسجن النافذ 20 سنة، ومليوني دينار جزائري غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض ضده.

وعاقبت المحكمة رجل الأعمال وصاحب مجمع "سوفاك" بالجزائر مراد عولمي بالسجن النافذ10 سنوات، وأدين شقيق عولمي، خيضر، بالحبس النافذ سبع سنوات وإصدار أمر ضده بالإيداع في الجلسة.

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