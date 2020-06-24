الجيش السوري: إسرائيل ضربت عدة قواعد في أنحاء البلاد

المصدر: دمشق - رويترز

أعلن الجيش السوري أن دفاعاته الجوية اعترضت ضربات إسرائيلية على جنوب ووسط وشرق البلاد أدت إلى مقتل جنديين.

وقال الجيش في بيان، في وقت متأخر مساء أمس: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا جديدا استهدف فيه عدة مواقع لنا في السلمية والصبورة بريف حماة، وفور اكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط دفاعنا الجوي معها وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات".

وجاء ذلك بعد ساعات من استهداف صواريخ منشآت عسكرية أخرى في محافظة دير الزور على الحدود مع العراق، وفي جنوب سورية قرب الحدود مع الأردن.

وجاء في بيان سابق للجيش السوري أن عدة هجمات وقعت بشكل متزامن، إحداها على موقع عسكري في كباجب غربي دير الزور والثاني بالقرب من بلدة السخنة في الصحراء الشرقية القريبة.

واستهدف هجوم ثالث موقعا عسكريا في صلخد قرب مدينة السويداء في جنوب البلاد، وأودى بحياة جنديين وأصاب أربعة.

وتقع القواعد في مناطق بشرق وجنوب سورية هاجمتها إسرائيل في الشهور القليلة الماضية.

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