الأمم المتحدة تناشد مصر وإثيوبيا والسودان «العمل معاً» لحل خلاف سد النهضة

المصدر: عواصم - وكالات

دعت الأمم المتحدة كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان إلى «العمل معاً» من أجل حلّ الخلافات القائمة بين الدول الثلاث حول سدّ النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، الذي يثير توترات إقليمية شديدة، وأحيل ملفّه إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، للصحافيين: «نحضّ مصر وإثيوبيا والسودان على العمل معاً لتكثيف الجهود من أجل حلّ الخلافات القائمة بالوسائل السلمية».

من جهة أخرى، أعلن الجيش السوداني، مساء أول من أمس، أنه تصدّى، ظهر الأحد، لهجوم شنّته قوات إثيوبية على أحد مواقعه الحدودية، من دون أن يوضح ما إذا أسفر الهجوم عن خسائر.

وقال الجيش، في بيان، إن الهجوم شنته «بعض مكونات القوات الإثيوبية في موقع الأنفال بالضفة الشرقية لنهر عطبرة في منطقة الفشقة»، مؤكداً أن وحداته «تصدت بقوة للاعتداء الذي كان داخل الأراضي السودانية، وكبّدت المعتدين خسائر كبيرة وردّتهم على أعقابهم».

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