السعودية: 3139 إصابة جديدة بكورونا و4710 حالات شفاء

المصدر: الرياض - د. ب. أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1346 حالات.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 3139 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 164144 حالات.

ولفتت إلى تسجيل 4710 حالات شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى109885.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي قد أوضح في مؤتمر صحافي سابق حول تطورات كورونا، أن العودة الحذرة مهمة للغاية في مواجهة الجائحة، مضيفاً أن هناك تذبذبا في معدل نمو العدوى بالفيروس، مشددا على ضرورة العودة بحذر وبعادات جديدة لمواجهة كورونا.

وكانت المملكة قد دخلت، الأحد، المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة الحياة الطبيعية ببروتوكولات وقائية، وفقا للخطة التي أعلنت 26 مايو الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news