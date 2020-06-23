باكستان تحذر من تزايد الإصابات بـ«كورونا»

المصدر: إسلام أباد - وام

قال رئيس وزراء باكستان عمران خان إنه سيكون من الصعب التعامل مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في شهر يوليو المقبل، بحسب تحذيرات مركز القيادة والتنسيق الوطني، بعد أن بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا الآن 182 ألفاً و552 حالة وعدد الوفيات 3600 حالة.

ولفت إلى أنه لم يؤيد فرض إغلاق كامل لأن ظروف باكستان تختلف عن تلك الظروف في مدينة ووهان الصينية والدول الأوروبية.

وقال خان في حفل إطلاق ثلاثة برامج إطعام وإغاثة وإيواء للفقراء والمحتاجين في إسلام أباد، أمس، إن هذه البرامج وسياسة حكومته في تخفيف الإغلاق ساعدت في تقليل تأثير فيروس كوفيد-19. وأضاف أنه تمّ إنشاء صندوق الإغاثة للوقاية من الوباء ولمساعدة الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب الإغلاق، موضحاً أن انتشار الفيروس ألحق أضراراً بالاقتصاد كما هو الحال في الدول المتقدمة، حيث شوهدت طوابير من الناس تطلب الطعام والمعونة في بلدان أوروبية.

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