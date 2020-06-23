119 وفاة جديدة بـ «كورونا» في إيران

المصدر: طهران - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 9742 حالة، بعد تسجيل 119 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 207 آلاف، بعد تسجيل 2573 حالة إصابة جديدة.

وأضافت أن 2898 من المصابين في وضع صحي حرج، مشيرة إلى أن عدد المتعافين تجاوز 166 ألفاً.

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