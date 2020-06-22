صفر وفيات بـ"كورونا" في هولندا لأول مرة منذ مارس

المصدر: لاهاي - أ ف ب

أعلنت السلطات الهولندية الاثنين عدم تسجيل أي وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد للمرة الأولى منذ مطلع شهر مارس الماضي.

ويبلغ عدد الإصابات في هولندا المعلنة رسمياً 49,658 والوفيات 6090، أي بدون زيادة على الحصيلة التي أعلنها المعهد الهولندي للصحة العامة والبيئة أمس، لكن المعهد أشار إلى أن "تأخيرا قد يحصل بين يوم الاستشفاء أو الوفاة الفعلية واليوم الذي يبلغ فيه عنها"، ولذلك ربما لم تسجل بعد وفيات حصلت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واعتمدت هولندا التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة مقاربة "العزل الذكي" الأقل تشدداً من التدابير التي اعتمدت لدى جيرانها الأوروبيين.

وسمح منذ 1 يونيو للمطاعم وقاعات السينما والمقاهي والمتاحف باستئناف عملها، لكن شرط احترام المسافة الإلزامية بين زبائنها ومع تحديد العدد الأقصى لمن يسمح بوجودهم في المكان بثلاثين شخصاً.

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