السعودية تكشف وضع "العمرة" بعد قرار عودة الحياة إلى طبيعتها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الأحد، أن قرار عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة يشمل جميع مدن والمناطق في المملكة باستثناء مكان واحد ما يزال معلقا بسبب إجراءات الحجر الصحي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، بعد الكثير من الاستفسارات التي تلقتها الوزارة حول عودة الحياة الطبيعية إلى مكة المكرمة "وردنا كثير من الاستفسارات حول مكة المكرمة، هل يشملها عودة الحياة، وأؤكد أن الموافقة الكريمة شملت جميع مدن ومناطق المملكة مع تعليق العمرة".

وبحسب موقع «عاجل» السعودي، فإن العمرة هي الاستثناء الوحيد الذي لم يطبق عليه قرار عودة الحياة إلى طبيعتها.

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