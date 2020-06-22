كوريا الشمالية تشن حرباً اعلامية ضد الجنوب عبر مكبرات الصوت

المصدر: سيئول - يونهاب

قالت مصادر عسكرية كورية جنوبية، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية تعيد تركيب مكبرات الصوت لبث الدعاية الموجهة ضد كوريا الجنوبية على طول الحدود بين الكوريتين، بعد إزالتها بموجب إعلان بانمونجوم الموقع بين زعيمي الكوريتين في يوم 27 أبريل من عام 2018.

وكانت كوريا الشمالية قد قامت في الأول من مايو من عام 2018 بإزالة مكبرات الصوت التي كانت تستخدم لبث الدعاية الموجهة ضد كوريا الجنوبية في حوالي 40 بقعة داخل المنطقة المنزوعة السلاح.

وينص إعلان بانمونجوم الذي اتفق عليه الرئيس مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-أون، على وقف جميع الأعمال العدائية بين الكوريتين، بما فيها بث الدعاية عبر مكبرات الصوت وإرسال المنشورات الدعائية اعتبارا من الأول من مايو من عام 2018، لجعل المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين منطقة سلام حقيقية.

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