قتيل و11 مصاباً بإطلاق نار في مينيابوليس الأميركية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلنت الشرطة الأميركية، أمس، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء إطلاق نار في مدينة مينيابوليس.

وأكدت شرطة مينيابوليس، عبر حسابها على «تويتر»، أن القتيل قاصر، مشيرة إلى أن إصابات الجرحى لا تهدد حياتهم.

ولم تكشف الشرطة هوية القتيل والجرحى، وما إذا كانت قد اعتقلت أي مشتبه فيهم على خلفية الحادث.

وتبعد المنطقة نحو خمسة كيلومترات غرب المنطقة التجارية في مينيابوليس وأحد الأحياء التي اجتاحتها أعمال الشغب التي أعقبت وفاة الأميركي من أصل إفريقي، جورج فلويد، في الخامس والعشرين من مايو الماضي خنقاً تحت ركبة شرطي أميركي.

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