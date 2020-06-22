مساجد مكة المكرمة تعاود استقبال المصلين بعد توقف 3 أشهر

المصدر: الرياض - واس

استقبلت جوامع ومساجد مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، المصلين، أمس، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر، وسط إجراءات احترازية ووقائية صحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد رفع منع التجول في مدن المملكة كافة والعودة إلى الأوضاع الطبيعية.

وفتحت الجوامع والمساجد أبوابها، ابتداءً من صلاة فجر الأمس، حيث تم تطبيق الاحترازات والاشتراطات التي وجهت بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، الأئمة ومؤذني المساجد والجوامع من خلال تطبيق ‏التباعد بين المصلين لمسافة مترين ولزوم لبس الكمامة وإحضار سجادة مع كل مصلٍ، إضافة إلى ‏فتح النوافذ والأبواب في حال إقامة الصلاة إضافة لوضع الملصقات عند الأبواب للعمل بالأنظمة والاشتراطات والبروتوكولات الصحية الواردة من وزارة الصحة، كما قام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بمتابعة أي مخالفات صحية قد تحدث، حيث يقوم الفرع بمعالجتها وفق الأحكام والإجراءات النظامية، في المساجد والجوامع.

وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة قد أتم تجهيز الجوامع والمصليات من خلال عمل الصيانة والنظافة اللازمة وتعقيم جميع المساجد خلال فترة الإغلاق عن طريق شركات الصيانة والنظافة التي يتم من خلالها غسيل السجاد وتعقيمه إضافة إلى مشاركة بعض الفرق التطوعية، وقامت الفرق التطوعية بخدمة المصلين وأخذ قياس درجات الحرارة وإرشاد المصلين للبس الكمامة وغيرها من الإرشادات الواجب اتباعها.

وأقرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، عدداً من الإجراءات الاحترازية والأخذ بالبروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع بمختلف مناطق المملكة تزامناً مع عودة الحياة بشكلها الطبيعي.

وتضمنت الإجراءات فتح المساجد قبل الأذان بـوقت كافٍ وإغلاقها بعد الصلاة بــ 30 دقيقة، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق عدا صلاة الفجر بـ20 دقيقة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً، وإلزام المصلين بترك مسافة متر ونصف المتر بين كل مصلٍ وآخر من جميع الجهات، والتأكيد على إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب وسواك، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، كما تضمنت التزام المصلين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة القماشية، وأن يكون الوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس، إنها راعت النظر في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة وتحديد أقرب مساجد لها مهيأة لكي تقام فيها الصلاة، على أن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 30 دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

تطبيق التباعد بين المصلين لمسافة مترين.. وإغلاق المساجد بعد الصلاة بـ30 دقيقة.

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