22 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في بكين

المصدر: بكين - وكالات

أعلنت العاصمة الصينية بكين، أمس، عن 22 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، فيما أخضعت السلطات أكثر من مليوني شخص لفحوص، بهدف احتواء بؤرة جديدة لوباء «كوفيد-19» في العاصمة. واستأنف سكان العاصمة الصينية حياتهم الطبيعية تقريباً بعد شهرين لم تسجل خلالها أي إصابات بالوباء. لكن فرض حجر على بعض الأحياء، وبدأت عملية فحص لعشرات آلاف السكان بعد تسجيل ارتفاع جديد في عدد الإصابات.

ويشتبه في أن يكون سوق شينفادي، مركز التزود الرئيس بالفواكه والخضار في بكين، مصدر حالات العدوى الجديدة. واكتشف الفيروس، خصوصاً على ألواح تقطيع سمك السلمون المستورد.

ومن بين الإصابات المؤكدة، أمس، إصابة لممرضة هي الأولى التي تسجل بين العاملين في القطاع الصحي منذ عودة انتشار الفيروس.

وفتحت السلطات المحلية في العاصمة 2000 مركز للفحص، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة، التي قالت إن 2.3 مليون عينة قد جمعت حتى الآن. بالإجمالي، سجلت الصين 26 إصابة جديدة، أمس، ثلاث منها في محافظة هيبيي، وحالة مستوردة، إضافة إلى الحالات التي سجلتها العاصمة. من جانب آخر، قال معهد علم الأحياء بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، أمس، إن باحثين صينيين بدأوا مرحلة ثانية من اختبار لقاح محتمل لفيروس «كورونا» على البشر، وذلك في إطار مساعيهم لتقييم فاعلية اللقاح وسلامته. وقال المعهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن اللقاح هو واحد من ستة لقاحات محتملة يختبرها العلماء الصينيون على البشر.

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