قتيل وإصابة 11 بإطلاق نار في مينيابوليس الأميركية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء إطلاق نار في مدينة مينيابوليس.

وأكدت شرطة مينيابوليس عبر حسابها على «تويتر»، أن القتيل قاصر، مشيرة إلى أن إصابات الجرحى لا تهدد حياتهم.

ولم تكشف الشرطة حتى الآن هوية القتيل والجرحى، وما إذا كانت قد اعتقلت أي مشتبه فيهم على خلفية الحادث.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة بإطلاق الرصاص في منطقة وسط المدينة، داعية المواطنين إلى الابتعاد عنها.

وذكرت شرطة مينيابوليس في تغريدة "أصيب اثنا عشر شخصا بطلقات نارية" مضيفة "مات شخص وأصيب 11 اخرون بجروح قد تكون مميتة".

وأظهرت الصور التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي نوافذ في المسرح وشرفات متجر قد تحطمت جراء إطلاق الرصاص، وسمعت أصوات صراخ في تسجيل مصور حي نشر عبر «فيس بوك» للموقع بعد الهجوم، وظهرت آثار الدماء واضحة على الرصيف بعد نقل الضحايا للمستشفى.



وتبعد المنطقة نحو خمسة كيلو مترات غربي المنطقة التجارية في مينيابوليس وأحد الأحياء التي اجتاحتها أعمال شغب و احتجاجات واسعة ضد العنصرية وعنف الشرطة إثر وفاة الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد في الخامس والعشرين من مايو الماضي خنقا تحت ركبة شرطي أميركي أثناء تثبيته على الأرض بُغية اعتقاله.



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