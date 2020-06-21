مصر.. 1547 إصابة جديدة بـ"كورونا" و89 وفاة

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم السبت، تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة مقابل 1774 إصابة و79 وفاة يوم الجمعة.

وأضافت الوزارة أن 399 مصابا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتعافيهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت هو 53758 حالة من ضمنهم 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و2106 حالات وفاة.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لا سيما في المحافظات التي تشهد معدلات إصابة عالية.

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