9507 حصيلة وفيات «كورونا» في إيران

المصدر: طهران - أ.ف.ب

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، تسجيل أكثر من 100 وفاة وأكثر من 2000 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة في البلاد.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، عن 115 وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في إيران إلى 9507.

وقالت لاري إنه في الوقت نفسه سُجلت 2332 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 202 ألف و584 إصابة. وحذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من أن الضغط الناجم عن الوباء يمكن أن يجعل الناس «محبطين وقلقين»، داعياً إلى إعداد الناس لكي يكونوا ذهنياً «مستعدين لمحاربة الفيروس لفترة طويلة». كما أكد روحاني قرار حكومته منح لجان المحافظات صلاحية فرض القيود اللازمة لمكافحة الوباء.

وتصنف سبع من أصل 31 محافظة إيرانية الآن باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى من التحذير على سلم خطر انتشار المرض، وهذه المحافظات هي: خوزستان وخراسان رضوي وكرمنشاه، وأذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وغولستان وكردستان.

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