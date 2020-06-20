أميركا تعرض 10 ملايين دولار لقاء معلومات عن اثنين من حركة «فارك»

المصدر: بوغوتا - د.ب.أ

عرضت الولايات المتحدة مكافآت تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار، لقاء معلومات عن اثنين من القادة السابقين لحركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، واللذين تتهمهما بتهريب المخدرات بالشراكة مع مسؤولين فنزويليين.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية وإدارة مكافحة المخدرات، في بيان أمس، أن لوتشيانو مارين، وسوسيس هرنانديز، المعروفين باسميهما المسلحين إيفان ماركيز وخيسوس سانتريتش «شاركا في مؤامرة تتعلق بتهريب المخدرات والإرهاب، مع مسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى».

وساعد سانتريتش وماركيز في التفاوض على إبرام اتفاق السلام عام 2016، والذي أنهى نزاعاً دام 52 عاماً في كولومبيا مع قوات (فارك)، وأدى إلى تسريح 7000 مقاتل.

وتحولت حركة «فارك» إلى حزب سياسي، ومنحت 10 مقاعد في الكونغرس، حصل ماركيز على أحدها، في حين حصل سانتريتش على مقعد آخر.

لكن ماركيز اختفى، في عام 2018، دون أن يشغل مقعده، في حين شغل سانتريتش مقعده في يونيو 2019، بعد أن ظل رهن الاعتقال لأكثر من عام بتهمة الاتجار بالمخدرات، لكنه اختفى بعد ذلك قبل أن يمثل أمام المحكمة.

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