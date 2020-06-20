دراسة: الفيروس موجود في إيطاليا منذ ديسمبر

المصدر: روما ■د.ب.أ

أظهرت دراسة على عينات من مياه الصرف الصحي أخذت من مدينتي ميلانو وتورينو، أن فيروس كورونا المستجد كان ينتشر في إيطاليا قبل شهرين من اكتشاف الحالات الأولى المصابة به.

وقال باحثون من المعهد الوطني الإيطالي للصحة بالعاصمة روما، أول من أمس، إنه تم العثور على آثار للفيروس في مياه الصرف التي جرى تجميعها في ديسمبر.

وتم الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا انتقلت محلياً في إيطاليا في منتصف فبراير، وذلك بإقليم لومبارديا شمال البلاد، الذي يضم ميلانو.

وتعزز النتائج الجديدة الافتراض الذي يضعه خبراء الصحة بأن الفيروس كان موجوداً في البلاد قبل فترة طويلة من تسجيل حالات إصابة به.

وتم فحص 40 عينة من مياه الصرف الصحي المأخوذة من محطات المعالجة في المدن الإيطالية الشمالية بأثر رجعي، في دراسة للمعهد الوطني الإيطالي للصحة، وتم جمع العينات بين شهري أكتوبر 2019 وفبراير 2020، بحسب الباحثة بالعهد جوزيبينا لا روسا.

وأظهرت النتائج أن المادة الوراثية للفيروس كانت موجودة في عينات من مدينتي ميلانو وتورينو في 18 ديسمبر 2019 ومن بولونيا في 29 يناير 2020.

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