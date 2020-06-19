«الصحة العالمية» تحذر روسيا من خطر انتشار «كورونا»

المصدر: موسكو ■وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية روسيا، أمس، من أن الفعاليات الحاشدة تحمل معها خطر انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، وذلك أيام قبل أيام من العرض العسكري المقرر أن يقام في موسكو بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقالت ممثلة منظمة الصحة، كاترين سمولوود، في مؤتمر صحافي يركز على الوضع الحالي لفيروس «كورونا» في روسيا، إن التجمعات الحاشدة تحمل معها خطر «الانتشار السريع».

وأضافت سمولوود أن الصحة العالمية يمكنها تقديم الإرشادات للسلطات الروسية في محاولة لتخفيف هذا الخطر.

وجرى تغيير موعد العرض العسكري، الذي يقام احتفالاً بالذكرى الـ75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، إلى 24 يونيو بعد أن تأجل بسبب الجائحة. وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس، تسجيل 182 وفاة و7790 إصابة بفيروس «كورونا» خلال آخر 24 ساعة. ووفقاً لمركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، فإن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 561 ألفاً و91، منها 7660 حالة وفاة.

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