نور سلطان نزارباييف مصاب بـ «كوفيد-19»

المصدر: كازاخستان ■أ.ف.ب

أصيب زعيم كازاخستان التاريخي، نور سلطان نزارباييف الذي تنحى عن الرئاسة في الآونة الأخيرة وسلمها إلى مقرب منه، مع الاحتفاظ بنفوذه، بفيروس كورونا المستجد، كما أفاد موقعه الإلكتروني الرسمي، أمس. وجاء على الموقع: «للأسف فإن الفحص الأخير للكشف عن فيروس كورونا المستجد على زعيم الأمة كان إيجابياً، لكن ليس هناك ما يدعو إلى القلق». وكان نزارباييف، الذي يحتفل الشهر المقبل بعامه الـ80، تنازل السنة الماضية عن الرئاسة وسلمها إلى قاسم-غومارات توكاييف، لكنه لايزال يحتفظ بنفوذه مع لقب «زعيم الأمة» ورئيس الحزب الحاكم «نور الوطن» ورئيس مجلس الأمن الكازاخستاني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news