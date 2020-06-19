الكمامة الواقية إجبارية في كبرى المدن التركية

المصدر: إسطنبول ■رويترز

ألزمت تركيا كل من يخرج من منزله، في أكبر مدنها إسطنبول وأنقرة، وكذلك في مدينة بورصة بالشمال الغربي، بوضع الكمامة الواقية، وذلك اعتباراً من أمس، في محاولة للتصدي لانتشار فيروس «كورونا».

وكانت المطاعم والمقاهي قد عاودت فتح أبوابها هذا الشهر، واستؤنفت رحلات الطيران الداخلية والنقل البري، ومع هذا تضاعفت أعداد الإصابات الجديدة بمرض «كوفيد-19»، وبلغت نحو 1500 حالة يومية.

ومع تدفق المواطنين على الشوارع والمراكز التجارية والحدائق بغير كمامات واقية، دعت السلطات إلى توخي الحذر، وقالت إن حالات جديدة تظهر في مزيد من مناطق الريف.

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