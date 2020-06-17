السعودية بدأت استخدام "ديكساميثازون" لعلاج "كورونا"

المصدر: متابعات – سمير سعيد

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن المملكة بدأت في استخدام عقار "ديكساميثازون" لعلاج مرضى كوفيد-19 في مستشفياتها، ضمن بروتوكولها العلاجي، وفقاً للبرتوكول المتاح على موقع وزارة الصحة السعودية، والمحدث بتاريخ اليوم 17 يونيو 2020، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، المصادقة على استخدام العقار لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وبدأت وزارة الصحة إعطاء دواء "ديكساميثازون" للمرضى المنومين في المستشفيات والعنايات الحرجة.

وكانت قد أشادت منظمة الصحة العالمية بالدواء، واصفة إياه بـ"الاختراق العلمي". وسبق وأن أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، أن بروتوكولات الأدوية المستخدمة تتم مراجعتها بصفة مستمرة، والتحديث مستمر، لأن الأهم هو سلامة الأدوية المستخدمة.

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