ابنة شقيق الرئيس الأميركي ستكشف أسرارا "مروعة" عنه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



تعتزم ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نشر مذكرات تحتوي "قصصا واسراراً مروعة وساخرة" عن عمها لتصبح "أول فرد من عائلة ترامب يتحدث علنا ضد الرئيس".

وقد أعلنت دار نشر "سيمون وشوستر" الأميركية يوم الاثنين أن ماري ترامب تعتزم في 28 يوليو إصدار مذكراتها التي تحمل عنوان "كثير جدا ولا يكفي أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم".



وسوف تُطرح المذكرات في المكتبات قبل أسابيع من المؤتمر الوطني الجمهوري، الذي يقبل فيه عمها ترشيح الحزب لخوض سباق إعادة انتخابه للرئاسة في نوفمبر

وتكشف المذكرات، بحسب المعلومات، كيف أمدت ماري صحيفة "نيويورك تايمز" بوثائق سرية لنشر تحقيق تفصيلي عن الشؤون المالية الشخصية لترامب.

وذكر موقع "أمازون" في إعلان ترويجي للكتاب، أن الكاتبة ستوضح كيف أصبح عمها "الرجل الذي يهدد حاليا الصحة العالمية والأمن الاقتصادي والنسيج الاجتماعي".

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