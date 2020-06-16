بالصور.. الفيضانات تحول شوارع مانشستر إلى أنهار

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن (عن "ذي صن")

ضربت العواصف الرعدية والفيضانات شمال مانشستر وشيشاير في بريطانيا، حيث كانت المتاجر غير الضرورية للتو قد أعادت فتح أبوابها بعد نحو 3 أشهر من الإغلاق جراء الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وغرق شارع بأكمله في المنطقة بعد فيضان نهر بيل. وقال مالك متجر يبيع السجاد لمحطة "بي بي سي" إنه شعر بالفزع عندما غرق متجره. وقال أحد المتسوقين للمحطة ذاتها إنه "لم يشاهد مثل ذلك من قبل"، وقال ثالث لصحيفة مانشستر إيفننغ نيوز: "كان الأمر يبدو وكأنه مثل الأفلام. لقد كان جنونياً".

وأظهرت الصور السيارات الغارقة، ومكافحة السائقين للخروج من المياه العميقة. وسقطت الأمطار الغزيرة والبرد فوق أجزاء من منطقة شيشاير. وتحولت الشوارع إلى أنهار حيث ارتفع منسوب المياه على نحو كبير. وتعرضت أجزاء من اسكتلندا أيضا للأعاصير الرعدية، والبرق والمطر الغزير خلال اليوم.

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