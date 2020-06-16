باحثون يعلنون عن علاج ينقذ حياة مرضى كورونا

المصدر: دبلن - د ب أ

أعلن باحثون بريطانيون اليوم الثلاثاء أنه يجب إعطاء مركب الستيرويد المسمى "ديكساميثازون" لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأظهرت الفحوصات التي أجريت على 2104 مريضاً أن الجرعات المنخفضة من العقار تقلل من الوفيات بنسبة الثلث بين المرضى الذين تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي وبنسبة الخمس بين أولئك الذين يتلقون الأكسجين، وهي نتائج وصفها الباحثون بأنها "تقدم كبير سينقذ الأرواح".

وأوضح فريق الباحثين، الذي يختبر مجموعة من الأدوية على11 ألفا و 500 مريض بكوفيد- 19 في 175 مستشفى بريطاني، في بيان له أنه "سيتم منع وفاة واحدة عن طريق علاج حوالي ثمانية مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي أو حوالي 25 مريضا يحتاجون إلى الأكسجين فقط".

وقال مارتن لاندراي من جامعة أكسفورد، أحد رؤساء فريق الباحثين في التجربة، إن ديكساميثازون، وهو دواء مستخدم منذ الستينيات لعلاج الالتهابات وحالات مثل الربو، يمكن أن يثبت أنه وسيلة "منخفضة التكلفة بشكل ملحوظ" لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن "فائدة النجاة واضحة وكبيرة في المرضى الذين يعانون بشدة و يحتاجون العلاج بالأكسجين".



ووصف بيتر هوربي زميل لاندراي في جامعة أكسفورد عقار ديكساميثازون بأنه "أول دواء يظهر تحسنا في النجاة من كوفيد-19".

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