الأمم المتحدة تعلق على "فيديو الإساءة للمصريين" في ليبيا

المصدر: طرابلس - د ب أ

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الثلاثاء عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة الليبية .

وقالت البعثة الأممية، في بيان صحافي اليوم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن ذلك يعد انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

ورحبت البعثة بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بهذا الخصوص، داعية السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية.

وكان مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إساءة معاملة لمحتجزين مصريين.

وقال وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إنه في حال ثبتت صحته، سوف تقوم قواته بإلقاء القبض على مرتكبي سوء المعاملة.

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