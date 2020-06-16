عودة فيروس كورونا إلى نيوزيلندا بعد أسبوع من إعلان خلوها منه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.

وأصدرت وزارة الصحة بيانا موجزا اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من أسبوع من إعلان الحكومة خلو البلاد من المرض، أكدت فيه تسجيل حالتين جديدتين تتعلقان بوافدين من المملكة المتحدة.

وكانت نيوزيلندا ألغت في الثامن من يونيو معظم القيود التي فرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الإبقاء على ضوابط صارمة فقط على حدودها.

ويخضع جميع الأشخاص القادمين إلى البلاد لعزل إجباري لمدة أسبوعين، وفي نهاية المدة يجرون اختبارات مخبرية للتأكد من سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد قبل أن يتمكنوا من الانخراط في المجتمع.

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