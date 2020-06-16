ألمانيا تلمح إلى تخفيف قيود السفر خارج أوروبا

المصدر: برلين - وكالات

ألمح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى إمكانية تخفيف التحذير من السفر لدول خارج الاتحاد الأوروبي، خلال الأسابيع المقبلة.

وقال ماس، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني «زد دي إف»، أمس: «لا أستبعد أن يكون هناك المزيد من الدول، التي نلغي التحذير من السفر إليها خلال الأسابيع المقبلة، ونضع إرشادات للسفر»، موضحاً في المقابل أن القرار يتوقف، دائماً، على الوضع في كل دولة.

وفي الوقت نفسه، أعلن ماس أنه لن يتم استخدام أي طائرات تابعة للحكومة الألمانية، بعد الآن، في حملات إعادة للسائحين الألمان في الخارج، موضحاً في المقابل أنه سيُجرى دعم السائحين الألمان، في حال حدوث حظر للتجوال أو فرض قيود على السفر في الدول التي يقضون بها عطلات، وذلك عبر إعادتهم إلى ألمانيا على متن رحلات طيران عادية على نفقتهم الخاصة. واعتباراً من أمس، ألغت وزارة الخارجية الألمانية، على موقعها الإلكتروني، التحذير من السفر إلى 27 دولة أوروبية، من بينها مقاصد سياحية رئيسة للألمان، مثل إيطاليا والنمسا واليونان وفرنسا وكرواتيا. كما ألغت ألمانيا الرقابة على حدودها مع جيرانها.

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