روسيا تسجل 8246 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس، تسجيل 143 وفاة جديدة، و8246 إصابة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لضحايا «كورونا» في روسيا إلى 7091 حالة وفاة، و537210 إصابات.

ووفقاً لقناة «روسيا اليوم»، فإن البيانات الجديدة تعني انخفاض عدد الإصابات اليومية إلى أدنى مستوى، منذ منتصف مايو الماضي.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا بأن إجمالي المتعافين وصل إلى 284539، بعد تسجيل 4489 حالة شفاء جديدة أمس.

وحسب بيانات المركز، فإن 34.3% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض للمرض، وتم تسجيل أكبر عدد للإصابات الجديدة في العاصمة موسكو 1359، ومقاطعة موسكو 689، وبطرسبورغ 252 حالة.

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