وفاة شاب مصري في مطار الكويت خلال انتظار موعد رحلته للقاهرة

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

تلقى وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بدولة الكويت، أشار فيه المستشار العمالي أحمد إبراهيم، إلى وفاة شاب مصري في مطار الكويت أثناء انتظاره موعد رحلته إلى القاهرة، ضمن إعادة العالقين المصريين في الكويت إلى مصر، حيث فاجأته سكتة قلبية توفى على إثرها فورا وقبل وصول الفريق الطبي الذي تم استدعاؤه.

ولفت المستشار العمالي إلى أنه تم اتخاذ إجراءات تسليم الجثة للسلطات المصرية بالقاهرة، وجارى متابعة الموضوع.

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