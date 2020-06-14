وزير باكستاني يتوقع أكثر من مليون إصابة بـ"كورونا" في بلاده

المصدر: إسلام أباد - وام

حذر وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني، أسد عمر، من أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد تتضاعف، متوقعا أن تسجل الأعداد مليونا و200 ألف نهاية شهر يوليو المقبل.

وقال "عمر" في مؤتمر صحافي، اليوم، إنه من المحزن أن تصل حالات الإصابة حالياً إلى أكثر من 150 ألفا، مشيرا إلى قرار الحكومة بشأن فرض عمليات الأغلاق الذكية في المناطق المتأثرة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد، والامتناع عن فرض الإغلاق الكامل لأنه سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد وانقطاع سبل العيش للملايين من الفئات العاملة.

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