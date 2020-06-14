السعودية تسجل ارتفاعا في حالات الوفيات والإصابات بـ«كورونا»

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس كورونا،

ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 127541، منها 41849 حالة نشطة، بينها 1855 حالة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

وتم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى مليون و106 آلاف في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 19377 عن أمس السبت.

كما تم تسجيل 2172 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 84720.

في المقابل تم تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 972.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي أنه تم رصد ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة منذ منتصف مايو الماضي.

وأشار أيضاً إلى أن معدل العدوى بكورونا في السعودية عاود الارتفاع، مرجعاً الأمر للمخالطة في المجتمع.

وشدد العبد العالي على أنه «يمكن العودة لحياتنا بحذر مع التمسك بالسلوكيات الصحية».

كما أشار إلى تطبيق «تباعد» الذي وفرته وزارة الصحة السعودية، مؤكداً أن المشاركة فيه اختيارية.

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