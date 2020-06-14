إيران ستعيد فرض قيود «كورونا» لوقف زيادة الإصابات

المصدر: طهران - رويترز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، إن بلاده ستعيد فرض القيود لكبح زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذا لم يتم الالتزام بالقواعد الصحية.

وشهدت إيران ارتفاعاً حاداً في عدد الحالات الجديدة المسجلة يومياً في الأسابيع الماضية، بعد أن خففت تدريجياً إجراءات العزل منذ منتصف أبريل.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون، إن الالتزام بالبروتوكولات الصحية وصل إلى 80% قبل شهر لكنه تراجع الآن لنحو 20%. وألقى بمسؤولية ارتفاع عدد الحالات على مسافرين نقلوا العدوى لأقاليم كانت لا تشهد خطراً من تفشي المرض.

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