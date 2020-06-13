إصابة زوجة رئيس أوكرانيا بـ«كورونا»

المصدر: كييف ■رويترز

قالت أولينا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن الفحوص أثبتت إصابتها بفيروس كورونا لكن نتائج فحوص زوجها وطفليهما جاءت سلبية. وكتبت على «فيس بوك»: «تلقيت (أمس) نتائج إيجابية لفحوص فيروس كورونا. أخبار غير متوقعة. ولا سيما بالنظر إلى أنني وعائلتي نتبع جميع القواعد: الأقنعة والقفازات، وأقل قدر من التواصل الاجتماعي». وأضافت أنها تشعر بأنها على ما يرام ولم تدخل المستشفى، لكنها تعزل نفسها عن زوجها وطفليهما.

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