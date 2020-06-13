8 ملايين طفل أفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية

المصدر: كابول - د.ب.أ

حذّرت منظمة «أنقذوا الأطفال»، في بيان لها أمس، من أن ما يقدر بنحو 12.8 مليون طفل في أفغانستان بحاجة إلى مساعدات إنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة، خلال العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت المنظمة أفادت في وقت سابق من هذا العام بأن نحو 5.26 ملايين طفل أفغاني يحتاجون إلى مساعدة طارئة للبقاء على قيد الحياة. وعلى الرغم من ذلك وبسبب سياسات الإغلاق والتباعد الاجتماعي المستمرة، فقد أضيف نحو ثلاثة ملايين طفل آخر إلى القائمة في الأشهر الأخيرة.

ودفع تفشي الوباء في أفغانستان الكثير من الأسواق، التي كانت توفر الحد الأدنى للأجور اليومية للملايين، إلى غلق أبوابها.

ونقل البيان عن مدير المنظمة في أفغانستان ميلان دينيك، قوله: «إنه لا يمكن للملايين الوصول بسهولة إلى المرافق الصحية، في ظل وجود عدد قليل من تلك المرافق العاملة والتي تفتقر إلى الموارد الأساسية، بما في ذلك معدات اختبار الكشف عن فيروس كورونا، والقدرة على علاج الحالات الخطرة».

وأضاف ميلان أنه من الضروري في ظل هذا الوضع السماح للسلع الإنسانية والتجارية بالتدفق إلى أفغانستان، وإرسالها بسرعة إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

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