اعتداء استهدف مسجداً في كابول أثناء صلاة الجمعة

المصدر: أبوظبي، كابول ■ وام ووكالات

دانت دولة الإمارات بشدة التفجير الذي استهدف أمس، مسجداً غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان أربعة أشخاص على الأقل قد قتلوا في الاعتداء على المسجد، وهو الثاني في أقل من أسبوعين في العاصمة الأفغانية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق أريان، أمس، في رسالة على «واتس أب»: «بحسب معلوماتنا الأولية، فإن متفجرات وضعت داخل المسجد وتم تفجيرها خلال صلاة الجمعة».

وأضاف أن إمام الصلاة قتل وثلاثة من المصلين، وأكدت وزارة الصحة هذه الحصيلة.

ويأتي الهجوم الذي استهدف مسجد شير شاه صوري بعد أسبوع على هجوم شنه تنظيم «داعش»، وقُتل فيه شخصان أحدهما إمام معروف، في مسجد على أطراف المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في كابول.

وتسعى أفغانستان للتصدي لأزمات عدة، مع تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد، واستمرار أعمال العنف رغم مؤشرات من الحكومة و«طالبان» على قرب الجلوس على طاولة المفاوضات.

وتعهد الرئيس الأفغاني أشرف غني، أول من أمس، بالإفراج عن كل السجناء من «طالبان»، وهو مطلب رئيس لبدء محادثات السلام مع الحركة.

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