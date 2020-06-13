بكين في حالة تأهب بعد ظهور 3 إصابات جديدة

المصدر: بكين - أ.ف.ب

أغلقت بلدية بكين، أمس، سوقين وأرجأت عودة تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم بعد ظهور ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الصينية، التي لم تسجل فيها أي حالة منذ نحو شهرين. وتمكنت الصين أول دولة انتشر فيها الوباء في نهاية 2019 من الحد من الإصابات التي تراجعت إلى عدد قليل يومياً في الأسابيع الأخيرة. ومعظم المصابين صينيون عائدون من الخارج.

لكن مدينة بكين تحدثت، أول من أمس، عن إصابة واحدة مصدرها مجهول، تلتها إصابتان، أمس.

وقبل هذه الإصابات سجلت آخر حالة في بكين في منتصف أبريل.

وآخر مصابين كانا موظفين يعملان في مركز أبحاث اللحوم. وقد زار أحدهما أخيراً مدينة شينغداو (شرق)، كما ذكر مسؤولون في بلدية بكين لوسائل إعلام. وذكرت صحيفة «الشعب» الصينية، أن سوقين في بكين زارهما المصابان، أغلقا أمس، كلياً أو جزئياً قبل تطهيرهما. وقرّرت السلطات أن تؤجل حتى إشعار آخر عودة تلاميذ ثلاثة صفوف في المرحلة الابتدائية إلى مدارسهم. وأثار الإعلان عن الإصابات الجديدة قلقاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

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