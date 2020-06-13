«الجنائية الدولية» تأسف إزاء العقوبات الأميركية على مسؤوليها

المصدر: أمستردام ■د.ب. أ

ردّت المحكمة الجنائية الدولية على ما فرضته الولايات المتحدة الأميركية من عقوبات مالية، وعلى السفر على مسؤولي المحكمة.

وقالت المحكمة الجنائية ومقرها لاهاي: «نعرب عن عميق أسفنا على الإعلان بمزيد من التهديدات والتصرفات القسرية بما في ذلك الإجراءات المالية ضد المحكمة ومسؤوليها، المتخذة من جانب حكومة الولايات المتحدة». وجاء في البيان المؤرخ بتاريخ الخميس أن «هذه الهجمات ترقى لتصعيد ومحاولة غير مقبولة للتدخل في سيادة القانون والإجراءات القضائية للمحكمة».

في وقت سابق أول من أمس، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة الجنائية الدولية الضالعين في التحقيق في ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب محتملة في أفغانستان. ويوسع الأمر التنفيذي القيود على التأشيرة ضد مسؤولي المحكمة وأسرهم. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: «لن نقف مكتوفي الأيدي فيما يتعرض شعبنا لتهديد من جانب محكمة غير رسمية». وتأتي خطوة إدارة ترامب بعدما أعطت الجنائية الدولية الضوء الأخضر في مارس للتحقيق في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان بين 2003 و2014 بما في ذلك جرائم يُزعم أن عناصر القوات الأميركية ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي أي أيه) ارتكبوها.

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