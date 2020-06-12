"فايننشال تايمز": السعودية تدرس إلغاء موسم الحج هذا العام لأول مرة منذ تأسيسها

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن السعودية تدرس إلغاء موسم الحج لهذا العام في خطوة قد تكون الأولى في تاريخ المملكة منذ تأسيسها في 1932، وقد تحمل تبعات سياسية واقتصادية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة قوله "درست المسألة بعناية ويجري النظر في سيناريوهات مختلفة"، وأضاف أن "قرارا رسميا سيتخذ في غضون أسبوع".

وأوضحت الصحيفة أن موسم الحج من أكبر التجمعات الدينية في العالم، ويجذب حوالي 2 مليون شخص إلى المملكة كل عام.

ورغم أن السعودية تمكنت من تنظيم الحج خلال تفش فترة فيروسات أخرى مثل الإيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، إلا أن النطاق العالمي لكورونا يمثل تحدياً أصعب بكثير.

وسارعت الرياض إلى اتخاذ إجراءات ساعدت في السيطرة على الفيروس بعد تأكيد الحالة الأولى في 2 مارس، وفرضت قيود على السفر وحظر التجول لمدة شهرين في جميع أنحاء البلاد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news