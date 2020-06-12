قلة عدد الوفيات بكورونا في روسيا يحير منظمة الصحة العالمية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

طلبت منظمة الصحة العالمية من روسيا مراجعة الطريقة التي تعد بها حالات الوفاة بمرض كوفيد-19 معتبرة أن قلة عدد الوفيات أمر "غير عادي".

وذكرت صحيفة "التليغراف" البريطانية أن آخر البيانات الرسمية. تشير إلى وفاة حوالي 6500 شخص بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد في البلد الذي يقطنه نحو 144 مليون نسمة، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من نصف مليون حالة.

وتقول روسيا إن السبب وراء تسجيلها عددا كبيرا من الحالات هو برنامج الفحوص الضخم الذي تطبقه والذي بموجبه تم إجراء أكثر من 1.7 مليون اختبار، وتقول أيضا إن كثيرين جاءت نتائج فحوصهم إيجابية لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

لكن قلة عدد الوفيات يبقى أمرا محيرا لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، التي شككت في الأرقام الرسمية المعلنة من جانب موسكو.

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