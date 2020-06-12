الألمان تجاوزوا «كورونا» على نحو أفضل من الأوروبيين

المصدر: دوسلدورف - د. ب.أ

كشف استطلاع حديث أن المستهلكين في ألمانيا يتجاوزون، حتى الآن، أزمة انتشار وباء «كورونا» على نحو أفضل بشكل واضح مقارنة بكثير من الأوروبيين.

وجاء في استطلاع لشركة الاستشارات الإدارية «برايس ووترهاوس كوبرز»، أن نحو ثلث الأسر في ألمانيا اضطرت إلى قبول تقليص الدخل نتيجة أزمة «كورونا». وفي المقابل بلغت نسبة الأسر التي تراجع دخلها بسبب أزمة كورونا في إيطاليا 57%، ووصلت إلى 61% في إسبانيا.

وانعكس اختلاف وضع الدخل أيضاً على الاستعداد للإنفاق. وأظهر الاستطلاع أن ثلث المواطنين الألمان فقط يعتزمون إنفاق نقود أقل خلال الأشهر المقبلة. وفي المقابل تختلف الصورة تماما في جنوب أوروبا، حيث يخطط 42% من الإيطاليين و56% من الإسبانيين للحد من إنفاق النقود خلال الأشهر المقبلة.

ومع ذلك تسببت أزمة «كورونا» في تغيير عادات التسوق بشكل ملموس في ألمانيا، وفقاً للاستطلاع.

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