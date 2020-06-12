الاتحاد الأوروبي يرفع الحظر عن السفر غير الضروري في يوليو

المصدر: عواصم ■وكالات

قالت المفوضية الأوروبية، أمس، إنه يجب تمديد الحظر المفروض على السفر غير الضروري داخل الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية يونيو الجاري، ويتم رفعه تدريجياً بعد ذلك.

وكان تفشي فيروس «كورونا» قد دفع الاتحاد الأوروبي - ما عدا إيرلندا، بالإضافة إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد: سويسرا والنرويج و ليختنشتاين، وآيسلندا - إلى فرض قيود على السفر في منتصف مارس الماضي.

وجرى تمديد القيود مرتين لمدة 30 يوماً في كل مرة، وكان من المقرر انتهاء العمل بها في 15 يونيو.

وقالت المفوضية إنه بعد تمديد العمل بالقيود حتى نهاية يونيو، سيتم رفعها «تدريجياً» ابتداء من يوليو. وأضافت: «سيتم رفع القيود بالنسبة للدول التي ستختارها الدول الأعضاء بالاتحاد، بناء على مجموعة من المبادئ والمعايير».

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